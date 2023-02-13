Житель Волгограда пойдет под суд за удар супруги утюгом по голове

Причиной ссоры между 48-летним мужчиной и его 41-летней супругой стало чрезмерное увлечение последней общением в социальных сетях, сообщает «Волгоградская правда». Проводя в мессенджерах по многу часов, женщина не успевала заниматься хозяйством, в чем ее в очередной раз упрекнул супруг.