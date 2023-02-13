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Житель Волгограда пойдет под суд за удар супруги утюгом по голове

Общество

Волгоградец поссорился со своей супругой. После бытового конфликта, переросшего в потасовку, жена подозреваемого попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

Житель Волгограда пойдет под суд за удар супруги утюгом по голове

Причиной ссоры между 48-летним мужчиной и его 41-летней супругой стало чрезмерное увлечение последней общением в социальных сетях, сообщает «Волгоградская правда». Проводя в мессенджерах по многу часов, женщина не успевала заниматься хозяйством, в чем ее в очередной раз упрекнул супруг.

Поскольку оба в тот момент находились под воздействием алкоголя, вспыхнула бурная ссора. Женщина схватила утюг и стала угрожать им мужу. Тот выхватил у нее бытовой прибор и, разозлившись, нанес ей сильный удар по голове.

Потерпевшая сама вызвала скорую помощь, и ее увезли в больницу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.
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