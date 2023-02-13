Застрявший в двери лифта поводок едва не убил жительницу Казани и ее собаку

Несчастный случай произошел с жительницей одной из казанских многоэтажек, которая собиралась выйти на прогулку с собакой. Застрявший в двери лифта поводок едва не убил девушку и ее питомца, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Происходящее в кабине подъемного механизма попало на камеру видеонаблюдения. Заходя внутрь, хозяйка животного не заметила, что пес остался снаружи, и нажала кнопку. Лифт поехал вниз, в результате чего местная жительница буквально повисла на поводке, который был закреплен на ее талии.
Россиянке удалось остановить механизм и позвать на помощь. Собака смогла самостоятельно освободиться от поводка.