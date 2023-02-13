Волгоградский Роспотребнадзор принял в прошлом году 4944 жалобы от жителей региона

В суд передали 344 акта по гражданским делам в целях защиты прав потребителей. Из 274 дел, рассмотренных в прошлом году, по 230 суд принял сторону ведомства. За год в пользу граждан присудили 31 640 300 рублей, из них 368,3 тыс. рублей – в качестве компенсации морального вреда, сообщили в Роспотребнадзоре по Волгоградской области.