Волгоградский Роспотребнадзор принял в прошлом году 4944 жалобы от жителей региона

Жители Волгоградского региона за 2022 год направили в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей 4944 обращения по вопросам нарушений в данной области деятельности. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Как пишет сетевое издание «МК в Волгограде», наиболее часто волгоградцы жаловались на нарушения, связанные с розничной торговлей. Таких жалоб насчитали 2957, из них 1493 заявления имели отношение к продаже продтоваров.
В минувшем году представители регионального ведомства осуществили 66 контрольно-надзорных мероприятий. В 40 случаях были установлены факты нанесения вреда потребителю. Кроме того, специалисты за год вынесли 654 предостережения, инициировали 176 профилактических посещений и 223 раза консультировали сотрудников хозяйствующих субъектов.
В суд передали 344 акта по гражданским делам в целях защиты прав потребителей. Из 274 дел, рассмотренных в прошлом году, по 230 суд принял сторону ведомства. За год в пользу граждан присудили 31 640 300 рублей, из них 368,3 тыс. рублей – в качестве компенсации морального вреда, сообщили в Роспотребнадзоре по Волгоградской области.