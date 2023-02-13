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Шапша призвал лишать мигрантов гражданства

Общество
Шапша призвал лишать мигрантов гражданства

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов, сообщает РИА Новости

В начале прошлого года Шапша поднял тему нарушений в сфере миграционного законодательства в Калужской области, после того, как в миграционном центре пообщался с иностранцем, владеющим сертификатом о знании русского языка, но не владеющим самим языком: как на слух, так и на письмо.

После этого случая губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, а так же о введении запрета на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики.

В понедельник губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе продолжится борьба с незаконной миграцией, отметив, что лица, получившие гражданство незаконным путем, будут лишены гражданства в максимально упрощенной форме.

Губернатор поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов, а также предложил ужесточить порядок работы тех образовательных организаций, которые выдают поддельные документы о знании русского языка, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.
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