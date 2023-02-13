Шапша призвал лишать мигрантов гражданства

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов, сообщает РИА Новости
В начале прошлого года Шапша поднял тему нарушений в сфере миграционного законодательства в Калужской области, после того, как в миграционном центре пообщался с иностранцем, владеющим сертификатом о знании русского языка, но не владеющим самим языком: как на слух, так и на письмо.
После этого случая губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, а так же о введении запрета на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики.
В понедельник губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе продолжится борьба с незаконной миграцией, отметив, что лица, получившие гражданство незаконным путем, будут лишены гражданства в максимально упрощенной форме.
Губернатор поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов, а также предложил ужесточить порядок работы тех образовательных организаций, которые выдают поддельные документы о знании русского языка, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.