Шапша призвал лишать мигрантов гражданства

В начале прошлого года Шапша поднял тему нарушений в сфере миграционного законодательства в Калужской области, после того, как в миграционном центре пообщался с иностранцем, владеющим сертификатом о знании русского языка, но не владеющим самим языком: как на слух, так и на письмо.