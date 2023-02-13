Менее 15% россиян планируют отмечать День святого Валентина в 2023 году

Согласно статистическим данным, в 2015 году в День святого Валентина московские загсы зарегистрировали более 970 браков. Однако в 2020 году число свадеб в этот день сократилось до 500, а в 2021 году — до 50. Опросы, проведенные среди россиян, также подтверждают мнение о снижении популярности Дня всех влюбленных. Так, в 2023 году его планируют отмечать лишь 13% граждан, передает издание «Парламентская газета».