Менее 15% россиян планируют отмечать День святого Валентина в 2023 году

Популярность Дня святого Валентина в России стремительно снижается. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob, а также статистика по числу заключенных гражданами браков.
Согласно статистическим данным, в 2015 году в День святого Валентина московские загсы зарегистрировали более 970 браков. Однако в 2020 году число свадеб в этот день сократилось до 500, а в 2021 году — до 50. Опросы, проведенные среди россиян, также подтверждают мнение о снижении популярности Дня всех влюбленных. Так, в 2023 году его планируют отмечать лишь 13% граждан, передает издание «Парламентская газета».
Альтернативой Дню святого Валентина может стать День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. По мнению председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, этот праздник имеет все шансы стать народным. Однако для этого необходимо принять подзаконные акты. В частности парламентарий предлагает сделать 8 июля выходным днем.