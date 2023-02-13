Foreign Policy: в ЕС назвали процесс избрания нового генсека НАТО мутным

Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о своих намерениях покинуть занимаемый пост. Так у лидеров Запада появилась новая задача — выбрать его преемника. Один из дипломатов ЕС в ходе беседы с журналистами издания высказал свое мнение на этот счет.