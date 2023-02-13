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Foreign Policy: в ЕС назвали процесс избрания нового генсека НАТО мутным

Политика
Foreign Policy: в ЕС назвали процесс избрания нового генсека НАТО мутным

Процесс назначения нового генерального секретаря Североатлантического альянса довольно мутный. Такая точка зрения содержится в материале Foreign Policy.

Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о своих намерениях покинуть занимаемый пост. Так у лидеров Запада появилась новая задача — выбрать его преемника. Один из дипломатов ЕС в ходе беседы с журналистами издания высказал свое мнение на этот счет.

«Это самые непрозрачные выборы из всех выборов», — сказал он.

Такие выводы он сделал из-за того, что выбирать в основном будут лишь Вашингтон, Париж, Берлин и Лондон, а не все члены блока.

Ранее Йенс Столтенберг призвал ускорить поставки военной помощи Киеву. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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