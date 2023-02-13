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Новак: Россия направит в дружественные страны до 80% экспорта нефти

Экономика
Новак: Россия направит в дружественные страны до 80% экспорта нефти

Россия будет поставлять больше 80% своей нефти в дружественные государства в текущем году. Также страна будет переориентировать экспорт нефтепродуктов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он высказался о будущем сферы в статье для журнала «Энергетическая политика».

Дружественные России страны должны стать основными получателями нефти, так как государство будет применять ограничительные меры, которые ранее были введены против импортеров, поддерживающих потолок цен на нефть.

Власти России ранее запретили продавать сырье и нефтепродукты странам, которые поддержали политику сдерживания цен. Этот шаг может спровоцировать дефицит на европейском рынке.
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