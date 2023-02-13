Новак: Россия направит в дружественные страны до 80% экспорта нефти

Россия будет поставлять больше 80% своей нефти в дружественные государства в текущем году. Также страна будет переориентировать экспорт нефтепродуктов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он высказался о будущем сферы в статье для журнала «Энергетическая политика».