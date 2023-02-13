Главы МИД Венгрии хочет убедить Беларусь в необходимости мирных переговоров

Глава МИД Венгрии посетил Беларусь для переговоров с министрами экономики и иностранных дел в рамках рабочей встречи. Таким образом это стало первым визитом министра иностранных дел в Беларусь за продолжительное время
Петер Сийярто прибыл в Минск с дипломатическим визитом. Его целью тали переговоры с министром иностранных дел Сергеем Алейником и министром экономики Александром Червяковым.
Как сообщается на странице МИД Беларуси в Twitter, Сийярто прибыл с рабочим визитом касательно внешнеэкономических связей. Информация о дополнительных мероприятиях, касательно рабочей встречи, не разглашается.
В своих соцсетях министр отметил, что несмотря на негодование окружающих касательно его визита в Беларусь, он считает, что связь между странами не должна прерываться. Сийярто также отметил, что основной целью его визита является убеждение коллег в необходимости проведения мирных переговоров России и Украины.