Главы МИД Венгрии хочет убедить Беларусь в необходимости мирных переговоров

В своих соцсетях министр отметил, что несмотря на негодование окружающих касательно его визита в Беларусь, он считает, что связь между странами не должна прерываться. Сийярто также отметил, что основной целью его визита является убеждение коллег в необходимости проведения мирных переговоров России и Украины.