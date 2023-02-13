Стало известно о планах двойника Дмитрия Нагиева

Актер Александр Сабанин, имеющий большое внешнее сходство с популярным шоуменом Дмитрием Нагиевым, решил извлечь из этого пользу.
Получивший среди российских пользователей соцсетей прозвище «двойник Нагиева» Сабанин, заявил, что вполне успешно способен заменить знаменитого шоумена в качестве ведущего ряда телевизионных программ, сообщает «Вечерний курьер».
По мнению Сабанина, у него это получится даже лучше, чем у самого Нагиева благодаря более юному возрасту, что должно импонировать молодежной аудитории. Как считает Сабанин, Нагиев уже и так всего добился и с чистой совестью может отправиться на заслуженный отдых.