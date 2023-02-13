Стало известно о планах двойника Дмитрия Нагиева

По мнению Сабанина, у него это получится даже лучше, чем у самого Нагиева благодаря более юному возрасту, что должно импонировать молодежной аудитории. Как считает Сабанин, Нагиев уже и так всего добился и с чистой совестью может отправиться на заслуженный отдых.