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Генерал Томеску рассказал о шансах Abrams и Leopard выстоять в бою с российскими танками

Армия
Генерал Томеску рассказал о шансах Abrams и Leopard выстоять в бою с российскими танками

Эффективность обещанных Украине танков Abrams и Leopard 2 будет зависеть от уровня подготовки экипажей, считает генерал ВС Румынии Кэтэлин Томеску.

По его словам, непобедимого оружия не существует, а эффективность применения любого вооружения зависит от навыков военнослужащих. Он отметил, что в бою между западными и российскими танками первостепенную роль будет играть первый выстрел. Томеску добавил, что у экипажа есть всего несколько секунд на перезарядку и прицеливание после того, как машина обнаружена.

«Если не уложиться в этот временной лимит, то вы превратитесь в жертву», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Австрия отказалась обучать украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2, передает RT.
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