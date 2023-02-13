Генерал Томеску рассказал о шансах Abrams и Leopard выстоять в бою с российскими танками

Эффективность обещанных Украине танков Abrams и Leopard 2 будет зависеть от уровня подготовки экипажей, считает генерал ВС Румынии Кэтэлин Томеску.
По его словам, непобедимого оружия не существует, а эффективность применения любого вооружения зависит от навыков военнослужащих. Он отметил, что в бою между западными и российскими танками первостепенную роль будет играть первый выстрел. Томеску добавил, что у экипажа есть всего несколько секунд на перезарядку и прицеливание после того, как машина обнаружена.
«Если не уложиться в этот временной лимит, то вы превратитесь в жертву», — сообщил он.
Ранее стало известно, что Австрия отказалась обучать украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2, передает RT.