Генерал Томеску рассказал о шансах Abrams и Leopard выстоять в бою с российскими танками

По его словам, непобедимого оружия не существует, а эффективность применения любого вооружения зависит от навыков военнослужащих. Он отметил, что в бою между западными и российскими танками первостепенную роль будет играть первый выстрел. Томеску добавил, что у экипажа есть всего несколько секунд на перезарядку и прицеливание после того, как машина обнаружена.