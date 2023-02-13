Компании Сколково получили более 2 млрд рублей инвестиций

МСП Банк предоставил 25 резидентам «Сколково» почти 2,5 млрд рублей льготных кредитов. В рамках программы Банка за 2022 год было выделено 15 миллиардов рублей льготных кредитов для 88 компаний.
Минэкономразвития также разработала программу развития стартапов, которая поспособствует созданию еще 1,5 тысячи новых проектов к 2024 году и поддержит действующих предпринимателей. Для этого будет выделено 55 миллиардов рублей.
МСП Банк начал реализовывать программу льготного кредитования в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» с весны 2022 года. Максимальный размер инвестиционной ссуды составляет полмиллиарда рублей, а льготная ставка составляет 3% годовых – аналогов такого предложения нет на просторах российского банковского рынка.