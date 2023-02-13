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Вице-спикер государственной думы обвинила США в международном терроризме

Политика
Вице-спикер государственной думы обвинила США в международном терроризме

Таким мнением поделилась вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. Причиной жесткого заявления стала информация, добытая службой внешней разведки Российской Федерации.

Согласно данным СВР, США завербовали в Сирийской Арабской Республики не менее 60 джихадистов. Американские спецслужбы планируют использовать террористов для дестабилизации обстановки в ряде стран, в том числе внутри России сообщили в ведомстве.

Яровая заявила, что подобные действия американской стороны несомненно являются актом международного терроризма и предложила СК РФ начать следствие по статье 361 УК РФ (Акт международного терроризма).

Ранее военный эксперт Дандыкин заявил, что попытки США одержать победу над Россией путем санкций и накачкой оружием Киева провалились полностью. Именно по этой причине Вашингтон решил использовать террористов в своих целях.
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