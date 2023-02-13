За прошедшую неделю в Марий Эл произошло 12 пожаров

В Республике Марий эл в период с 6 по 12 февраля произошло 12 пожаров. Во время одного из них человек получил сильные ожоги.
Наиболее часто пожары происходили в Медведевском районе. Там зафиксировано четыре возгорания, сообщает ИА «МедиаПоток». По два пожара произошло в Йошкар-Оле, Волжске, а также в Горномарийском и Юринском районах.
Всего за минувшую неделю огнем были полностью уничтожены четыре строения и одна единица техники. Благодаря оперативной работе сотрудников пожарно-спасательной службы МЧС удалось спасти двоих человек.
Самой распространенной причиной возникновения пожаров по традиции были нарушения техники и эксплуатации электрооборудования, а также неисправность механизмов транспортных средств.