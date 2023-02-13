Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Представитель ЕС Стано: Брюссель не планирует призывать европейцев покинуть Россию

Политика
Представитель ЕС Стано: Брюссель не планирует призывать европейцев покинуть Россию

Евросоюз пока не принял конкретных решений по вопросу пребывания своих граждан в России. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано.

Он подчеркнул, что подобную инициативу страны-участницы ЕС должны принять самостоятельно, поскольку она входит в компетенции консульских учреждений.

«Но каких-либо общих уже принятых решений или координации на уровне ЕС по этому вопросу нет», — добавил Стано.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что американское посольство в РФ призвало своих граждан, пребывающих в России, покинуть страну из-за якобы «непредсказуемых последствий» украинского конфликта.
евросоюз пребывание в рф стано
Военкоры ФАН
Лучшие в аду