В Москве инженер-разработчик систем управления ракет отдал мошенникам 1,1 млн рублей

Как пишет РИА Новости, мужчина рассказал полицейским, что звонки от неизвестных стали поступать ему с ноября прошлого года. Они представились ему сотрудниками ФСБ и Центробанка. В итоге злоумышленники убедили мужчину снять со своих счетов все сбережения и оформить несколько кредитов.