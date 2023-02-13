В Москве инженер-разработчик систем управления ракет отдал мошенникам 1,1 млн рублей

Мошенники убедили замначальника отдела пункта управления комплекса РВСН НИИ ПМ им. Академика Кузнецова в том, что его денежные средства в опасности. В итоге мужчина лишился 1,1 млн рублей.
Как пишет РИА Новости, мужчина рассказал полицейским, что звонки от неизвестных стали поступать ему с ноября прошлого года. Они представились ему сотрудниками ФСБ и Центробанка. В итоге злоумышленники убедили мужчину снять со своих счетов все сбережения и оформить несколько кредитов.
«В результате потерпевший перевел аферистам более 1,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Теперь мошенников ищут. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 10 лет.