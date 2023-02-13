Добровинский объяснил, почему Ефремов не захотел менять срок на принудительные работы

Заслуженный артист России Михаил Ефремов попросил прекратить производство по его ходатайству о замене лишения свободы. Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему осужденный актер не захотел менять срок на принудительные работы.
Ефремов ранее просил заменить оставшийся срок принудительными работами. Однако недавно стало известно, что актер отказался от смягчения наказания. Добровинский объяснил, что причина кроется в характеристике от руководства колонии.
«Насколько мне стало известно из некоторых источников, нерадивые адвокаты не проверили отношение ИК-4 к Ефремову. Оказалось, что лагерь не хочет отпускать Ефремова и, похоже, дал ему плохую характеристику. Не везет, так не везет с адвокатами. Конечно, надо было сначала все проверить», — пояснил юрист РИА Новости.
Актер отбывает наказание в тюрьме из-за смертельного ДТП. 8 июня 2020 года в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения Ефремов пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада», водитель которого умер в больнице. Артиста приговорили к 7,5 года тюрьмы.