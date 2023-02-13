Добровинский объяснил, почему Ефремов не захотел менять срок на принудительные работы

Актер отбывает наказание в тюрьме из-за смертельного ДТП. 8 июня 2020 года в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения Ефремов пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада», водитель которого умер в больнице. Артиста приговорили к 7,5 года тюрьмы.