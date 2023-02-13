Политолог Журавлев оценил последствия отставки Столтенберга для России

Уход Йенса Столтенберга с поста генсека НАТО не изменит отношения Альянса с Россией, считает генеральный директор Института региональных проблем и политолог Дмитрий Журавлев.
По его мнению, неприятная правда заключается в изначальной цели создания Североатлантического альянса, а именно в противостоянии России. Также Журавлев в беседе с «ПолитРоссией» подчеркнул номинальность должности генерального секретаря в военной организации.
«В НАТО все решает не генсек, а США. Это абсолютно проамериканская организация, где все зависит не от назначенного руководителя, а от хозяина – Вашингтона», — подчеркнул эксперт.
Единственной позитивной новостью для Москвы может быть назначение «более здравомыслящего, чем нынешний» генсека, считает политолог. Но в любом случае «оттепели» ждать не стоит, заключил Журавлев.
Ранее Столтенберг призвал ускорить отправку вооружения Киеву. Об этом сообщала Национальная служба новостей.