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Сбежавший из России блогер Юрий Дудь продал дом в Новой Москве за 42 млн рублей

Общество
Сбежавший из России блогер Юрий Дудь продал дом в Новой Москве за 42 млн рублей

Журналист и блогер Юрий Дудь✱ (признан иноагентом в РФ), сбежавший за рубеж вскоре после начала спецоперации на Украине, избавился от принадлежащей ему недвижимости.

Речь идет об особняке блогера в Новой Москве, площадь которого составляет 315 «квадратов», а также участке в 12,5 соток, приобретенных им в 2022 году. Дудь продал их за 42 млн рублей.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Дудь также выписался из квартиры отца и продал свой автомобиль — иномарку Hyundai.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отреагировала на отъезд из России другой знаменитости — 78-летнего заслуженного артиста РСФСР Александра Филиппенко. Она подчеркнула, что тот сам сломал свою судьбу.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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