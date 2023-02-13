Житель Тюменской области застрелил приятеля из ружья во время ссоры

Как пишет сетевое издание «МегаТюмень», в ночь с 18 по 19 июня минувшего года, Сапожников с приятелем отправились на рыбалку. Друг принял спиртное, а после поссорился с фигурантом и, достав пистолет, начал ему угрожать. Подсудимый выбил оружие и ударил оппонента, после чего взял из машины ружье «ТОЗ-54» и выстрелил пьяному товарищу в спину. В результате тот умер на месте. Тогда убийца закопал труп у реки, а от оружия избавился.