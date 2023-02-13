Как они летают. Один день с БПЛА-шниками.

В этот раз предстоит выяснить местонахождение «одной штуки», досаждающей нашим военным, объясняет мне Петрович. (Здесь нужно отметить, что пишу я репортаж не на следующий день после выполнения задачи, стоявшей перед разведчиками, но, в то же время, недостаточно времени прошло, чтобы называть все вещи своими именами с полной конкретикой). Вот за этим-то и посылаем Аничку — именно это имя написано на серебристом теле коптера.