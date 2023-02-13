Росгвардия сообщила об уничтожении за неделю более 40 операторов беспилотников ВСУ

Бойцы Росгвардии уничтожили за неделю свыше 40 операторов БПЛА украинской армии на территории ЛНР.
В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что расчеты беспилотников ВСУ были обнаружены с помощью современных средств разведки, передает ТАСС.
«Координаты противника были переданы артиллерийским подразделениям российской армии», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего за неделю росгвардейцы выявили 48 вражеских целей, большая часть которых была уничтожена огнем артиллерии.
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и Росгвардии обнаружили схрон с оружием в Энергодаре, передает RT.