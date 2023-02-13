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Росгвардия сообщила об уничтожении за неделю более 40 операторов беспилотников ВСУ

Армия
Росгвардия сообщила об уничтожении за неделю более 40 операторов беспилотников ВСУ

Бойцы Росгвардии уничтожили за неделю свыше 40 операторов БПЛА украинской армии на территории ЛНР.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что расчеты беспилотников ВСУ были обнаружены с помощью современных средств разведки, передает ТАСС.

«Координаты противника были переданы артиллерийским подразделениям российской армии», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего за неделю росгвардейцы выявили 48 вражеских целей, большая часть которых была уничтожена огнем артиллерии.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и Росгвардии обнаружили схрон с оружием в Энергодаре, передает RT.
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