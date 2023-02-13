Жительница Ростова-на-Дону три месяца ходила с тараканом в ухе

Женщина вспомнила, что незадолго до того, как появилась боль в ухе, у нее в доме морили тараканов. Скорее всего, таракан, спасаясь от дезинсекторов, решил укрыться в ухе хозяйки помещения. После тщательного промывания ушного канала ростовчанке стало значительно лучше: боль и ощущение заложенности полностью прошли.