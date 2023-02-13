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Жительница Ростова-на-Дону три месяца ходила с тараканом в ухе

Общество

У жительницы Ростова-на-Дону появились стреляющие боли в ухе. Когда лечение антибактериальными препаратами не помогло, женщина обратилась к врачу.

Жительница Ростова-на-Дону три месяца ходила с тараканом в ухе

Она рассказала, что ухо у нее болит уже три месяца. При осмотре в наружном слуховом проходе ростовчанки были обнаружены массы белесоватого цвета с черными вкраплениями, напоминающие останки насекомого, передает портал «Привет-Ростов.ру».

Женщина вспомнила, что незадолго до того, как появилась боль в ухе, у нее в доме морили тараканов. Скорее всего, таракан, спасаясь от дезинсекторов, решил укрыться в ухе хозяйки помещения. После тщательного промывания ушного канала ростовчанке стало значительно лучше: боль и ощущение заложенности полностью прошли.
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