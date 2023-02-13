Довлатова заподозрила продюсеров «Дома-2» в желании пропиариться на беременности Орловой

По ее словам, сказанным в очередном выпуске передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, коллеги ведущей Орловой по «Дому-2» могли использовать «интересное» положение певицы в своих целях — чтобы привлечь к телестройке дополнительное внимание.