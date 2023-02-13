Довлатова заподозрила продюсеров «Дома-2» в желании пропиариться на беременности Орловой

Беременность экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой сыграла на руку продюсерам реалити-шоу «Дом-2». Такое мнение высказала теле- и радиоведущая Алла Довлатова.
По ее словам, сказанным в очередном выпуске передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, коллеги ведущей Орловой по «Дому-2» могли использовать «интересное» положение певицы в своих целях — чтобы привлечь к телестройке дополнительное внимание.
«Это был своеобразный пиар, не Олин, конечно, а тех, кто греется в лучах ее славы», — выразила она свои подозрения.
Ранее стало известно, что Орлову и ее новорожденную дочь выписали из роддома. Как отметила певица в социальных сетях, они отправились домой.