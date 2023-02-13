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Историк Гольдин о позиции Венгрии по санкциям Запада: отсутствует желание портить отношения с Россией

Весь мир
Историк Гольдин о позиции Венгрии по санкциям Запада: отсутствует желание портить отношения с Россией

Венгерские власти не хотят потери половины выработки электроэнергии в стране благодаря возможному введению новых санкций против России. Такое мнение высказал русский историк, публицист, преподаватель МАДИ Аркадий Гольдин в беседе с международной редакцией ФАН.

Будапешт выступает против десятого и всех других пакетов антироссийских санкций ЕС, поскольку они не ведут к разрешению конфликта на Украине, а лишь причиняют ущерб экономике Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Санкционные меры полностью провалились», подчеркнул глава венгерского МИД.

Как отметил Гольдин, в Будапеште исходят из национальных интересов своего государства. По словам эксперта, в этом плане руководство Венгрии является одним из наиболее последовательных в Евросоюзе.

Историк Гольдин о позиции Венгрии по санкциям Запада: отсутствует желание портить отношения с Россией
«Петер Сийярто достаточно внятно объяснил позицию Будапешта: АЭС "Пакш" использует российское ядерное топливо, и перспектива потерять половину выработки электроэнергии в стране из-за возможных антироссийских санкций Венгрию никак не может радовать», — пояснил собеседник ФАН.

Историк подчеркнул, что у Будапешта нет столкновения интересов с Москвой. Следовательно, желание портить отношения с РФ себе же во вред тоже отсутствует.

«Даже гипотетически включение всей бывшей Украины в состав России Венгрии никак не угрожает. Поэтому зачем венгерским властям поддерживать антироссийские санкции, создающие проблемы самим вводящим их государствам? А разговор об их неэффективности это апелляция к прагматизму остальных европейских стран, скорее всего, напрасная», — подытожил Аркадий Гольдин.

Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН указал на единственную роль Киева в политике Запада. По словам эксперта, Украина интересна ЕС и США лишь в качестве плацдарма и тарана против России.
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