Венгерские власти не хотят потери половины выработки электроэнергии в стране благодаря возможному введению новых санкций против России. Такое мнение высказал русский историк, публицист, преподаватель МАДИ Аркадий Гольдин в беседе с международной редакцией ФАН.
Будапешт выступает против десятого и всех других пакетов антироссийских санкций ЕС, поскольку они не ведут к разрешению конфликта на Украине, а лишь причиняют ущерб экономике Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Санкционные меры полностью провалились», — подчеркнул глава венгерского МИД.
Как отметил Гольдин, в Будапеште исходят из национальных интересов своего государства. По словам эксперта, в этом плане руководство Венгрии является одним из наиболее последовательных в Евросоюзе.
«Петер Сийярто достаточно внятно объяснил позицию Будапешта: АЭС "Пакш" использует российское ядерное топливо, и перспектива потерять половину выработки электроэнергии в стране из-за возможных антироссийских санкций Венгрию никак не может радовать», — пояснил собеседник ФАН.
Историк подчеркнул, что у Будапешта нет столкновения интересов с Москвой. Следовательно, желание портить отношения с РФ себе же во вред тоже отсутствует.
«Даже гипотетически включение всей бывшей Украины в состав России Венгрии никак не угрожает. Поэтому зачем венгерским властям поддерживать антироссийские санкции, создающие проблемы самим вводящим их государствам? А разговор об их неэффективности — это апелляция к прагматизму остальных европейских стран, скорее всего, напрасная», — подытожил Аркадий Гольдин.
Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН указал на единственную роль Киева в политике Запада. По словам эксперта, Украина интересна ЕС и США лишь в качестве плацдарма и тарана против России.