Историк Гольдин о позиции Венгрии по санкциям Запада: отсутствует желание портить отношения с Россией

Будапешт выступает против десятого и всех других пакетов антироссийских санкций ЕС, поскольку они не ведут к разрешению конфликта на Украине, а лишь причиняют ущерб экономике Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.