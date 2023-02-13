Владимир Жарихин: К 24 февраля можно ждать «украинское наступление» на информационном фронте

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России «великими событиями», которые якобы произойдут 24 февраля в Нью-Йорке. Политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин сообщил ФАН — скорее всего, все ограничится флэшмобами на улицах западных столиц и «осуждающей» резолюцией Генассамблеи ООН.
О том, что Россию будут ожидать неприятные сюрпризы под 24 февраля, глава украинского МИДа сообщил накануне украинским СМИ.
«Под 24 февраля будут новые санкции — они будут объявлены в разных странах, в разных институтах. Это тоже будет часть "сигнала единства" с Украиной», — заявил министр.
При этом он пригрозил исключением России из Совета безопасности ООН.
«Что касается ООН и России в Совете безопасности, то мы начали путь своим заявлением МИД, которое обнародовали в конце 2022-го. Этот путь не будет быстрым, потому что речь идет о перезагрузке глобальной институции. Но у нас есть чёткий план», — отметил Кулеба.
Он обвинил РФ в том, что та якобы «узурпировала место в Совете безопасности», и отметил, что Украина сделает все для продвижения этой точки зрения.
«Само исключение, безусловно, займет время. И для этого надо, чтобы совпал ряд факторов. Но для России уже достижение нашей первой цели, делегитимизации, будет страшным международным ударом», — уверен Кулеба.
Он также пригрозил Москве акциями не только в Нью-Йорке, но и в других городах мира.
«В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира состоятся различные события, которые пошлют очень четкий сигнал России — если она играет в игру на истощение и думает, что время играет на ее стороне, то она глубоко ошибается», — заявил Кулеба.
Напомним, РФ является членом Совета безопасности ООН с 24 декабря 1991-го как государство-продолжатель Союза Советских Социалистических Республик. Именно Россия после распада СССР взяла на себя долги бывшего Союза, и долгое время долг СССР составлял большую часть внешнего долга России.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Украина и Запад вполне могут закатить масштабную истерику к годовщине начала спецоперации, но она ни на что не повлияет.
«Я думаю, изначально к 24 февраля Украина и НАТО собирались «припасти» какие-то решительные действия на фронте. Но, поскольку из-за успешных действий армии РФ, подготовить такие сюрпризы не получается, то вместо них наверняка будут какие-то действия в информационном пространстве, очень громкие и заметные. Наверняка Запад и Украина готовят какие-то политические шоу, с истерикой в мировых СМИ и большой "уличной" поддержкой, — спрогнозировал политолог. — Уже всем ясно, что ситуация на полях сражений складывается явно не в пользу ВСУ, поэтому военные победы наверняка попытаются подменить информационными. То есть, к 24 февраля можно ожидать «широкомасштабное украинское наступление на информационном фронте».
По словам Жарихина, к годовщине начала спецоперации РФ на Украине в западных столицах обязательно устроят «вопли, сопли, истерики и флэшмобы».
«Американцы, а с их подачи и украинцы — большие специалисты по таким акциям. Наверняка некие мероприятия пройдут и в основных европейских столицах, — прогнозирует аналитик. — Кроме того, США и их подручные попробуют провести заседание Генассамблеи ООН, призванное "сурово осудить Россию" — с привлечением максимального количества стран, ранее уже голосовавших за антироссийские резолюции. Уверен, что сейчас в ООН вовсю идет дипломатическая "обработка" представителей "колеблющихся" государств. Задача — набрать больше осуждающих голосов, чем те 52 страны, которые "железно" следуют в фарватере политики Соединенных Штатов. Думаю, ради того, чтобы собрать максимальное количество голосов за осуждение России, дипломатам многих стран мира могут изрядно "выкрутить руки"».
Еще один вариант для прозападной коалиции — предложить резолюцию с осуждением России, но при этом как бы призывающую к миру.
«Это необходимо, чтобы откровенно антироссийский документ стал хотя бы ограниченно приемлем для тех, кто колеблется. Но ключевой момент в данном случае — в том, что резолюции Генассамблеи ООН не носят обязательного характера. В отличие от резолюций Совета безопасности ООН, в котором у России есть право вето. То есть, на уровне объединенных наций мы в любом случае увидим очередной акт информационной войны со стороны коллективного Запада», — уверен Жарихин.
Впрочем, по мнению замдиректора Института стран СНГ, все эти дипломатические и уличные акции не имеют шансов оказать хоть какое-то влияние на действия России.
«В нашу пользу играет и то, что в мире происходит множество более актуальных событий, чем спецоперация РФ на Украине. Например, сейчас в центре внимания находится страшное землетрясение в Турции и Сирии, уже унесшее жизни почти 40 тысяч человек. Поэтому, скорее всего, «осуждение России в ООН» страны-инициаторы отработают в дежурном порядке, и все это быстро забудется», — заключил аналитик Жарихин.
Напомним, по данным западных СМИ, к 24 февраля Евросоюз готовит десятый пакет санкций против России, он может коснуться четырех российских банков, включая крупнейший частный Альфа-банк. Также среди возможных ограничений — запрет на участие граждан РФ в Советах директоров крупных инфраструктурных компаний ЕС. В санкционный пакет могут включить 130 организаций и лиц — среди них российские чиновники, военные, компании и частные лица, связанные со спецоперацией на Украине. Также ЕС намерен запретить импорт российского каучука и битума, и экспорт в Россию ряда товаров — грузовых автомобилей, тяжелых транспортных средств и машин, используемых в строительстве. Новый пакет санкций будет обсуждаться в Брюсселе 15 февраля.