Владимир Жарихин: К 24 февраля можно ждать «украинское наступление» на информационном фронте

Напомним, по данным западных СМИ, к 24 февраля Евросоюз готовит десятый пакет санкций против России, он может коснуться четырех российских банков, включая крупнейший частный Альфа-банк. Также среди возможных ограничений — запрет на участие граждан РФ в Советах директоров крупных инфраструктурных компаний ЕС. В санкционный пакет могут включить 130 организаций и лиц — среди них российские чиновники, военные, компании и частные лица, связанные со спецоперацией на Украине. Также ЕС намерен запретить импорт российского каучука и битума, и экспорт в Россию ряда товаров — грузовых автомобилей, тяжелых транспортных средств и машин, используемых в строительстве. Новый пакет санкций будет обсуждаться в Брюсселе 15 февраля.