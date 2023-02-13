Кабмин рассмотрит законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время в России

Переход на зимнее и летнее время может снова появиться в России. Соответствующий законопроект был отправлен на рассмотрение Кабинету министров.
Документ был направлен на одобрение депутатом Государственной думы Михаилом Матвеевым. В пояснительной записке говорится, что переход на летнее и зимнее время положительно отразится на большей части жителей России.
«Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение Правительства РФ», — написал Матвеев на своем канале в Telegram.
Он отметил, что принятие законопроекта уменьшит расходы населения на оплату электроэнергии. Также сократится число ДТП из-за смещения интенсивности дорожного движения в светлое время суток.
Россия перешла на постоянное зимнее время осенью 2014 года. До 2011 года страна два раза в год переводила стрелки часов. Затем небольшой период россияне жили по летнему времени.