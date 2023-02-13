В Госдуме требуют ужесточить наказание для продавцов электронных сигарет

«Единая Россия» призвала изменить наказание за продажу электронных сигарет без паспорта. В частности, это касается интернет-магазинов.
Депутат Госдумы по вопросам молодежной политики Артем Метелев заявил, что необходимо расширить спектр наказания за продажу никотиносодержащей продукции, а также повысить сумму штрафа за нарушение этого запрета. По словам депутата, подобные меры должны коснуться и интернет-продавцов, которые продолжают продавать детям вейпы.
В ближайшее время буду разработаны более подробные и серьезные меры. Одно из актуальных предложений — приравнять электронные сигареты к обычным и поднять штраф с трех тысяч рублей до суммы в несколько раз больше.
Ранее в Госдуме обсуждалась вероятность запрета электронных сигарет в принципе, так как их популярность и доступность среди молодежи становится нездоровой. Не исключено, что слушания этой темы состоятся уже этой весной.