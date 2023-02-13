Франция продолжает политику поддержки местных потребителей энергоресурсов

Глава министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявила, что правительство Пятой Республики приняло решение продлить раздачу чеков на 100 евро для получения бензина для 10 миллионов домохозяйств до конца марта 2023 года.
Смысл чеков заключается в выдаче ссуды в размере 100 евро единоразово для малоимущих холостых граждан и семей. Некоторые компании также заявили о готовности продавать бензин по скидке в случае превышения уровня цены на топливо в 2 евро.
В 2022 году в связи с резким ростом цен на нефть и газ в Европе власти Республики начали вводить меры поддержки потребителей в целях смягчения последствий политики санкций Европейского Союза в отношении Российской Федерации. В том числе были введены государственные скидки на топливо, что позволило сбросить цены на бензин почти в три раза.