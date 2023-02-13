Франция продолжает политику поддержки местных потребителей энергоресурсов

В 2022 году в связи с резким ростом цен на нефть и газ в Европе власти Республики начали вводить меры поддержки потребителей в целях смягчения последствий политики санкций Европейского Союза в отношении Российской Федерации. В том числе были введены государственные скидки на топливо, что позволило сбросить цены на бензин почти в три раза.