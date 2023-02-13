Уровень рождаемости в Петербурге снизился на 15% за последние шесть лет

Рождаемость в Санкт-Петербурге значительно сократилась за последние шесть лет. Об этом в беседе с журналистами заявил главный внештатный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Северной столицы Виталий Беженарь.
Медицинский специалист отмечает, что число родов в Санкт-Петербурге уменьшилось на 5% за последний год. Предполагается, что общее снижение рождаемости в городе обусловлено популярностью отложенного материнства или смещением календаря рождаемости на более старший возраст. При этом предполагается, что в ближайшие годы в городе не произойдет всплеска рождаемости, так как количество женщин репродуктивного возраста в Петербурге сократилось на 2%, передает ТАСС.
Сложная ситуация в Петербурге наблюдается и с заболеваемостью коронавирусом. Согласно статистике оперативного штаба, город занимает второе место в России по показателям суточной заболеваемости, уступая Москве. Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что ситуация с COVID-19 находится под контролем, однако данные оперативного штаба свидетельствуют об обратном.