Уровень рождаемости в Петербурге снизился на 15% за последние шесть лет

Медицинский специалист отмечает, что число родов в Санкт-Петербурге уменьшилось на 5% за последний год. Предполагается, что общее снижение рождаемости в городе обусловлено популярностью отложенного материнства или смещением календаря рождаемости на более старший возраст. При этом предполагается, что в ближайшие годы в городе не произойдет всплеска рождаемости, так как количество женщин репродуктивного возраста в Петербурге сократилось на 2%, передает ТАСС.