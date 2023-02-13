Ученые Осакского университета заявили, что рыбы могут формировать собственный образ

Ученые провели несколько экспериментов. Сперва они устроили рыбам зеркальный тест — нарисовали на горле метку и поставили аквариум. Вскоре особи начинали тереться горлом о грунт, пытаясь избавиться от метки. Затем рыбам демонстрировали их фото, а также снимки сородичей. Все особи проявляли агрессию в отношении фотографий других рыб, однако на свои реагировали спокойно. Подчеркивается, что до проведения зеркального теста рыбы себя не узнавали.