Ученые Осакского университета заявили, что рыбы могут формировать собственный образ

Губаны-чистильщики способны узнать себя на фотографиях после того, как взглянут в зеркало, говорится в исследовании ученых из Осакского университета, которое опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Авторы работы пришли к выводу, что губаны-чистильщики в силах сформировать собственный образ, тогда как многие животные не обладают такой способностью.
Ученые провели несколько экспериментов. Сперва они устроили рыбам зеркальный тест — нарисовали на горле метку и поставили аквариум. Вскоре особи начинали тереться горлом о грунт, пытаясь избавиться от метки. Затем рыбам демонстрировали их фото, а также снимки сородичей. Все особи проявляли агрессию в отношении фотографий других рыб, однако на свои реагировали спокойно. Подчеркивается, что до проведения зеркального теста рыбы себя не узнавали.