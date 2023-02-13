Снаряды НАТО продолжают разрываться над Донецком

Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) с самого утра сообщает о непрекращающихся обстрелах территории Донецкой Народной Республики.
По данным организации за сегодняшний день по территории республики было выпущено не менее 80 ракет из реактивных систем залпового огня и не менее 80 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, использующихся гаубицами образца НАТО. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Подобные снаряды могут выпускаться из гаубиц M777 американского производства. Украина получила от США не менее ста подобных орудий.
Ранее сообщалось об уничтожении российской артиллерией складов со снарядами для гаубиц M777 под Херсоном.