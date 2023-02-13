Снаряды НАТО продолжают разрываться над Донецком

По данным организации за сегодняшний день по территории республики было выпущено не менее 80 ракет из реактивных систем залпового огня и не менее 80 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, использующихся гаубицами образца НАТО. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.