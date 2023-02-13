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Причиной сбоя в работе сервисов «Яндекса» стали неполадки в сетевом оборудовании

Технологии
Причиной сбоя в работе сервисов «Яндекса» стали неполадки в сетевом оборудовании

Пользователи сервисов «Яндекса» 6 февраля пожаловались на перебои в их работе. О причинах произошедшего рассказали в компании.

Как отметил представитель «Яндекса», трудности с доступом к сервисам «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск», а также к поисковику были вызваны неполадками в работе маршрутизатора.

Выйдя из строя, он спровоцировал каскадный сбой. Это в свою очередь привело к проблемам с доступом к сервисам, пишет «Вечерняя Москва».

«Компания приняла меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем, и сообщила о проблеме в ПО производителю сетевого оборудования», — указывается в сообщении «Яндекса».

Ранее жители ряда стран столкнулись с перебоями в работе американского видеохостинга YouTube. Речь идет о пользователях из США, Канады, Великобритании, Испании, Франции и Мексики.
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