Член МОК Дрю не видит причин, по которым россияне и белорусы должны пропустить ОИ-2024

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю высказался о перспективах российских и белорусских спортсменов на участие в Играх-2024. По словам специалиста, нет никаких разумных причин для недопуска атлетов к соревнованиям.
Дрю заявил, что геополитическая ситуация в мире не должна стать камнем преткновения для оценки перспектив россиян и белорусов на участие в Олимпиаде. Член МОК не считает политику частью мирового спорта.
«Участие атлетов [в соревнованиях] никоим образом не должно быть следствием того, что происходит на политической арене», — заявил Дрю в эфире радиостанции Franceinfo.
Ранее глава МОК Томас Бах призвал спортивные федерации вернуть возможность российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях. Атлеты должны выступать под нейтральным флагом, уточнил он.