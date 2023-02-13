Раскрыто неожиданное свойство сладкого кофе для здоровья человека

Регулярное употребление сладкого кофе благоприятно влияет на здоровье человека, выяснили ученые из Южного медицинского университета в Гуанчжоу.
Исследователи проанализировали данные пациентов из UK Biobank и пришли к важному выводу. Как оказалось, у людей, употребляющих несладкий кофе в течение семи лет, риск ранней смерти стал на 16-21% меньше.
А у тех, кто выпивал от одной до трех чашек сладкого кофе в день, риск смерти от различных заболеваний был ниже на 29-31%. Участники эксперимента добавляли в чашку напитка одну чайную ложку сахара. Результаты научной работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.