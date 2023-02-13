Раскрыто неожиданное свойство сладкого кофе для здоровья человека

А у тех, кто выпивал от одной до трех чашек сладкого кофе в день, риск смерти от различных заболеваний был ниже на 29-31%. Участники эксперимента добавляли в чашку напитка одну чайную ложку сахара. Результаты научной работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.