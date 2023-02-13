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Раскрыто неожиданное свойство сладкого кофе для здоровья человека

Общество
Раскрыто неожиданное свойство сладкого кофе для здоровья человека

Регулярное употребление сладкого кофе благоприятно влияет на здоровье человека, выяснили ученые из Южного медицинского университета в Гуанчжоу.

Исследователи проанализировали данные пациентов из UK Biobank и пришли к важному выводу. Как оказалось, у людей, употребляющих несладкий кофе в течение семи лет, риск ранней смерти стал на 16-21% меньше.

А у тех, кто выпивал от одной до трех чашек сладкого кофе в день, риск смерти от различных заболеваний был ниже на 29-31%. Участники эксперимента добавляли в чашку напитка одну чайную ложку сахара. Результаты научной работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.
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