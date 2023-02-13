«Наши спасатели работают в две смены»: посол Армении рассказал о помощи САР после землетрясения

К сожалению, сирийцам помогают в разы меньше чем их соседям. Среди основных стран, оказавших поддержку — Россия, Иран, Ирак, а также ОАЭ, Венесуэла, Тунис, Саудовская Аравия, Ливан, Иордания, Индия, Алжир Египет и другие. Наравне с крупными государствами поддержать сирийский народ вызвалась и маленькая Армения. Впрочем, опыта у армянских спасателей не меньше, а то и больше чем у многих. В 1988 году армяне пережили катастрофическое Спитакское землетрясение, унесшее жизни 25 тысяч человек, 140 тысяч получили инвалидность. Более полумиллиона армян лишились крыши над головой.