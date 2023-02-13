«Наши спасатели работают в две смены»: посол Армении рассказал о помощи САР после землетрясения

Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии продолжает расти. Работы в пострадавших от катаклизма городах ведутся круглосуточно.
К сожалению, сирийцам помогают в разы меньше чем их соседям. Среди основных стран, оказавших поддержку — Россия, Иран, Ирак, а также ОАЭ, Венесуэла, Тунис, Саудовская Аравия, Ливан, Иордания, Индия, Алжир Египет и другие. Наравне с крупными государствами поддержать сирийский народ вызвалась и маленькая Армения. Впрочем, опыта у армянских спасателей не меньше, а то и больше чем у многих. В 1988 году армяне пережили катастрофическое Спитакское землетрясение, унесшее жизни 25 тысяч человек, 140 тысяч получили инвалидность. Более полумиллиона армян лишились крыши над головой.
В эксклюзивном интервью ФАН посол Армении в Сирии Тигран Геворгян рассказал, как армянские спасатели помогают сирийцам в эти дни.
Решение было принято незамедлительно
По словам дипломата, первые контакты между представителями властей двух стран состоялись вечером 7 февраля.
«Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Сирии, в ходе которого Никол Пашинян выразил соболезнования всему сирийскому народу и готовность армянской стороны помочь сирийцам преодолеть последствия землетрясения», — говорит Геворгян.
Уже на следующий день рано утром в международный аэропорт Алеппо прилетел самолет МЧС Армении, на борту которого находилась поисково-спасательная группа из 29 человек.
«Это спасатели, кинологи, врачи, а также необходимая техника и реанимобиль. Приземлившись, армянские спасатели сразу отправились в район Шаар города Алеппо, где начали работать. Согласно информации сирийской стороны, под завалами находились десять человек. Работы велись 24 часа в сутки в две смены. К огромному сожалению, нашим спасателям не удалось спасти кого-либо. Они извлекли десять погибших», — сообщил посол.
Утром 9 февраля в аэропорту Алеппо приземлился другой самолет МЧС Армении с 32 тоннами гуманитарного груза. В груз вошли продукты питания, теплая одежда, одеяла и медикаменты с медицинским оборудованием.
По словам Геворгяна, 12 февраля армянские спасатели организовали в одном из самых больших залов Алеппо специальную лекцию для жителей города на тему, как себя вести при землетрясении. Принимали участие в этом мероприятии порядка 1,5-2 тысячи человек.
Мощное землетрясение, затронувшее территории Турции и Сирии, произошло 6 февраля. Первая волна подземных толчков магнитудой 7,8 была зафиксирована ранним утром, вторая — магнитудой 7,5 — днем. Число погибших в результате трагедии в Турции превысило 31,6 тысячи человек, в Сирии — 4,5 тысячи человек. При этом количество погибших продолжает расти по мере разбора завалов.