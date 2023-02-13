СМИ сообщили о взрыве на территории Херсона

Взрыв прогремел на территории города Херсон, который временно находится под контролем украинских войск. Соответствующую информацию опубликовали местные СМИ.
По данным журналистов, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Стоит отметить, что 10 февраля российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали работу предприятий ОПК и транспортной систем. Как сообщили в Минобороны РФ, высокоточные ракеты и беспилотники поразили цели, заблокировав переброску иностранного вооружения, боеприпасов и живой силы, передает Argumenti.ru.