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СМИ сообщили о взрыве на территории Херсона

Армия
СМИ сообщили о взрыве на территории Херсона

Взрыв прогремел на территории города Херсон, который временно находится под контролем украинских войск. Соответствующую информацию опубликовали местные СМИ.

По данным журналистов, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Стоит отметить, что 10 февраля российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали работу предприятий ОПК и транспортной систем. Как сообщили в Минобороны РФ, высокоточные ракеты и беспилотники поразили цели, заблокировав переброску иностранного вооружения, боеприпасов и живой силы, передает Argumenti.ru.
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