Певца Маршала не пустили добровольцем на СВО из-за возрастных ограничений

По словам 65-летнего певца, он обращался по этому поводу к своим знакомым. Однако те уверенно заявили, то артисту лучше сидеть дома. Они отметили, что разберутся без его помощи. Об этом он рассказал в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-шоу.