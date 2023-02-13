Певца Маршала не пустили добровольцем на СВО из-за возрастных ограничений

Певец Александр Маршал не смог пойти добровольцем на спецоперацию по спасению мирного населения Донбасса. Артиста не взяли из-за возраста.
По словам 65-летнего певца, он обращался по этому поводу к своим знакомым. Однако те уверенно заявили, то артисту лучше сидеть дома. Они отметили, что разберутся без его помощи. Об этом он рассказал в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-шоу.
«Я же воин, я служил три года в Советской армии», — подчеркнул Маршал.
Артист, состоящий в Общественном совете при Минобороны РФ, рассказал, что отправляет помощь на фронт, поскольку для него это святая обязанность — помогать военнослужащим России.