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Певца Маршала не пустили добровольцем на СВО из-за возрастных ограничений

Шоу-бизнес
Певца Маршала не пустили добровольцем на СВО из-за возрастных ограничений

Певец Александр Маршал не смог пойти добровольцем на спецоперацию по спасению мирного населения Донбасса. Артиста не взяли из-за возраста.

По словам 65-летнего певца, он обращался по этому поводу к своим знакомым. Однако те уверенно заявили, то артисту лучше сидеть дома. Они отметили, что разберутся без его помощи. Об этом он рассказал в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-шоу.

«Я же воин, я служил три года в Советской армии», — подчеркнул Маршал.

Артист, состоящий в Общественном совете при Минобороны РФ, рассказал, что отправляет помощь на фронт, поскольку для него это святая обязанность — помогать военнослужащим России.
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