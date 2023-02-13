Негативные тенденции на крипторынке могут оказаться долгосрочными

Криптовалютный рынок сокращается на фоне отсутствия позитивных макроэкономических новостей и ужесточения регулирования отрасли. Аналитики предполагают, что такой тренд может установиться на продолжительное время, передает «Коммерсантъ».
Рост курса биткоина и ряда других валют наблюдался в январе. Однако за ним последовало падение, которое может затянуться. Ситуация усугубляется тем, что регуляторы вводят более пристальный надзор за p2p-площадками для обмена.
Платежный сервис PayPal ранее отказался от идеи запуска собственного стейблкойна. Специалисты уверены, что это свидетельствует о проблемах с регуляцией в отрасли.