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МВД РФ объявило блогера Некоглая в розыск по уголовной статье

Происшествия
МВД РФ объявило блогера Некоглая в розыск по уголовной статье

МВД РФ объявило блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) в розыск по уголовной статье. Такая информация следует из данных соответствующей базы ведомства, пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.

За что именно популярного стримера объявили в розыск, не разглашается. Другие подробности инцидента уточняются.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Москвы возбудили в отношении блогера Некоглая уголовное дело. Юношу обвинили в клевете в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
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