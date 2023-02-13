МВД РФ объявило блогера Некоглая в розыск по уголовной статье

МВД РФ объявило блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) в розыск по уголовной статье. Такая информация следует из данных соответствующей базы ведомства, пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.
За что именно популярного стримера объявили в розыск, не разглашается. Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Москвы возбудили в отношении блогера Некоглая уголовное дело. Юношу обвинили в клевете в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.