Молодой южанин изнасиловал кассиршу на улице Композиторов в Петербурге

Сигнал о совершенном преступлении поступил в дежурную часть 12 февраля в 5:25 по московскому времени. В полицию обратилась сама потерпевшая, рассказав, что подверглась сексуальному насилию со стороны малознакомого мужчины по имени Орхан. Пострадавшая работает кассиршей и проживает на Поэтическом бульваре в Выборгском районе Петербурга.