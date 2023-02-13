Молодой южанин изнасиловал кассиршу на улице Композиторов в Петербурге

Молодой южанин изнасиловал 34-летнюю кассиршу на улице Композиторов в Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, сообщает источник ФАН в полиции Северной столицы.
Сигнал о совершенном преступлении поступил в дежурную часть 12 февраля в 5:25 по московскому времени. В полицию обратилась сама потерпевшая, рассказав, что подверглась сексуальному насилию со стороны малознакомого мужчины по имени Орхан. Пострадавшая работает кассиршей и проживает на Поэтическом бульваре в Выборгском районе Петербурга.
Жертва отметила, что 22-летний гражданин РФ напал на нее после совместного распития спиртных напитков. Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам, опросили и отпустили под обязательство о явке. На месте происшествия полицейские изъяли следы пальцев рук и другие улики.