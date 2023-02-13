Связанный с событиями ВОВ туристический маршрут появился в Кисловодске

Как пишет издание «Вечерний Ставрополь», во время ВОВ все городские санатории перевели в режим госпиталей для оказания помощи раненым. В общей сложности в госпитали Кисловодска за период войны поступили на лечение свыше 600 тысяч бойцов Красной армии.