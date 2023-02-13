Связанный с событиями ВОВ туристический маршрут появился в Кисловодске

Кисловодск в годы Великой Отечественной войны был масштабной госпитальной базой. За это город наградили Орденом Отечественной войны I степени. Теперь в здесь открыли туристический маршрут по местам боевой славы.
Как пишет издание «Вечерний Ставрополь», во время ВОВ все городские санатории перевели в режим госпиталей для оказания помощи раненым. В общей сложности в госпитали Кисловодска за период войны поступили на лечение свыше 600 тысяч бойцов Красной армии.
В новом маршруте по городу-госпиталю всем желающим покажут единственный в Северо-Кавказском федеральном округе памятник героям-медикам, мемориальные комплексы «Журавли» и «Воинская слава» и прочие объекты культурного наследия.
Новый турмаршрут составили к 220-летию региона КМВ. Юбилейная дата отмечается в 2023 году. Экскурсионный автобус с пилотной бесплатной экскурсией стартует по маршруту в День защитника Отечества, 23 февраля.