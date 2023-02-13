Оппозиционеры Словакии не хотят отдавать Украине истребители

Хегер отметил, что против такого решения выступают именно оппозиционные партии. Доводы о том, что союзники Словакии обещают компенсировать утраченные истребители, не убедили оппозиционеров и на уступки они не идут. Более того, они намерены подать постановление, запрещающее помощь Украине таким способом.