Оппозиционеры Словакии не хотят отдавать Украине истребители

В парламенте Словакии сомневаются, стоит ли поставлять Украине 11 истребителей МиГ-29, которые использовались еще в советское время.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что представители парламента разделились на две стороны: одни единогласно считают, что Украине необходимы истребители, а другие уверены, что не стоит отдавать их.
Хегер отметил, что против такого решения выступают именно оппозиционные партии. Доводы о том, что союзники Словакии обещают компенсировать утраченные истребители, не убедили оппозиционеров и на уступки они не идут. Более того, они намерены подать постановление, запрещающее помощь Украине таким способом.
Ранее в министерстве обороны заявляли, что собираются отремонтировать советские истребители и отдать их Украине в качестве поддержки. Такое решение было принято в ответ на просьбу Владимира Зеленского о помощи в виде истребителей МиГ-29.