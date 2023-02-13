Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил свою поездку в Минск поддержанием контактов

Как известно, дипломат прибыл в белорусскую столицу 13 февраля. На страницах в социальных сетях Сийярто подчеркнул, что его действия могут вызвать волну критики. Однако визит в Минск, по его словам, необходим для того, чтобы контакты между Венгрией и Белоруссией продолжались.