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Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил свою поездку в Минск поддержанием контактов

Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил свою поездку в Минск поддержанием контактов

Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщил, какую цель он преследует в рамках своей поездки в Белоруссию.

Как известно, дипломат прибыл в белорусскую столицу 13 февраля. На страницах в социальных сетях Сийярто подчеркнул, что его действия могут вызвать волну критики. Однако визит в Минск, по его словам, необходим для того, чтобы контакты между Венгрией и Белоруссией продолжались.

«Наша позиция понятна: каналы связи надо держать открытыми. Если бы мы не вели себя так, я бы тоже сегодня не смог донести послание призыва к миру», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что глава венгерского кабмина Виктор Орбан отказался хлопать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло во время саммита Евросоюза.
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