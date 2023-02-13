Детей с гепатитом С в России будут лечить в дневных стационарах бесплатно

Министерство здравоохранения России разработало критерии оказания помощи пациентам с гепатитом С по полису ОМС. Эксперты рассказали, какие изменения внесут в порядок лечения таких граждан и какова сейчас ситуация с заболеваемостью гепатитом в России.
Заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что проект приказа четко определяет кого и где будут лечить. По его словам, после принятия изменений медицинская помощь для пациентов с гепатитом С станет более доступной. В частности это заболевание будут лечить за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, передает «Парламентская газета». Детей, страдающих от хронического вирусного гепатита С, также будут лечить бесплатно в условиях дневного стационара. Гражданам с риском развития декомпенсации цирроза печени и острой печеночной недостаточности же будут оказывать помощь в условиях круглосуточного стационара.
Согласно статистическим данным, заболеваемость гепатитом С в России снижается уже семь лет, однако количество случаев остается высоким. Так, в период с 2011 по 2021 год в стране было выявлено 19 тысяч случаев заражения гепатитом С. Однако, как утверждает академик РАН Александр Горелов, современные методы лечения помогают добиться элиминации вируса в 98% случаев.