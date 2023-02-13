Детей с гепатитом С в России будут лечить в дневных стационарах бесплатно

Заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что проект приказа четко определяет кого и где будут лечить. По его словам, после принятия изменений медицинская помощь для пациентов с гепатитом С станет более доступной. В частности это заболевание будут лечить за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, передает «Парламентская газета». Детей, страдающих от хронического вирусного гепатита С, также будут лечить бесплатно в условиях дневного стационара. Гражданам с риском развития декомпенсации цирроза печени и острой печеночной недостаточности же будут оказывать помощь в условиях круглосуточного стационара.