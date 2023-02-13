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В Гатчинском районе Ленинградской области расстреляли водителя автобуса из травматического оружия

Происшествия
В Гатчинском районе Ленинградской области расстреляли водителя автобуса из травматического оружия

Происшествие произошло в районе железнодорожной станции Сиверская. Двое мужчин зашли в автобус и отказались оплачивать проезд. Из-за этого между пассажирами и водителем произошла перепалка, переросшая в драку.

В ходе драки пожилой водитель шестидесяти лет достал травматический пистолет и попытался защититься от нападавших. Он сделал несколько предупредительных выстрелов, после чего у него отняли пистолет и произвели несколько выстрелов уже в самого водителя. Затем водитель был избит. Пострадавший был доставлен в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.

Нападавшие попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Полиция разбирается в произошедшем.

Новости о массовых драках с использованием оружия всё чаще появляются в СМИ. Так, совсем недавно массовая драка со стрельбой произошла в подмосковном кафе.
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