В Гатчинском районе Ленинградской области расстреляли водителя автобуса из травматического оружия

В ходе драки пожилой водитель шестидесяти лет достал травматический пистолет и попытался защититься от нападавших. Он сделал несколько предупредительных выстрелов, после чего у него отняли пистолет и произвели несколько выстрелов уже в самого водителя. Затем водитель был избит. Пострадавший был доставлен в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.