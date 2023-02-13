Астрофизики рассказали, какие сигналы из космоса были приняты за послания инопланетян

Ученые неоднократно считали, что получают сигналы из космоса от инопланетян, однако каждый раз это было ошибкой.
Например, в 1977 году астроном Джерри Эйманом заметил в ночном небе над Огайо мощнейший радиосигнал. 72-секундный взрыв не соответствовал ни одному известному небесному объекту.
Красной ручкой исследователь даже написал слово «Вау!» на полях в тетради. Спустя несколько десятков лет оказалось, что сигнал, который поставил в тупик ученых, на самом деле был просто следом от двух комет, пролетавших мимо Земли.
А в 2015 году астрофизики обнаружили «самую загадочную звезду во Вселенной». Она была названа «Звездой Табби» в честь доктора Табеты Бояджян. Специалисты утверждали, что странное затемнение может быть свидетельством существования внеземной цивилизации, однако спустя время и это предположение было опровергнуто, пишет Planet Today.