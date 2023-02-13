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Астрофизики рассказали, какие сигналы из космоса были приняты за послания инопланетян

Общество
Астрофизики рассказали, какие сигналы из космоса были приняты за послания инопланетян

Ученые неоднократно считали, что получают сигналы из космоса от инопланетян, однако каждый раз это было ошибкой.

Например, в 1977 году астроном Джерри Эйманом заметил в ночном небе над Огайо мощнейший радиосигнал. 72-секундный взрыв не соответствовал ни одному известному небесному объекту.

Красной ручкой исследователь даже написал слово «Вау!» на полях в тетради. Спустя несколько десятков лет оказалось, что сигнал, который поставил в тупик ученых, на самом деле был просто следом от двух комет, пролетавших мимо Земли.

А в 2015 году астрофизики обнаружили «самую загадочную звезду во Вселенной». Она была названа «Звездой Табби» в честь доктора Табеты Бояджян. Специалисты утверждали, что странное затемнение может быть свидетельством существования внеземной цивилизации, однако спустя время и это предположение было опровергнуто, пишет Planet Today.
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