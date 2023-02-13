События в Донбассе к 15:00 13 февраля: массированный обстрел Донецка, поражен ремонтный пункт ВСУ в Славянске

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что с начала эскалации (17 февраля 2022 года) по сегодняшний день украинские вооруженные формирования 15 497 раз открывали огонь по территории ДНР. В результате этих атак погибли 4 438 гражданских лиц: 661 человек — на территории в границах до начала спецоперации, 3 777 — на освобожденной территории. Среди погибших 132 ребенка. Кроме того, 4 092 человека получили ранения, включая 259 детей.