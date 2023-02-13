События в Донбассе к 15:00 13 февраля: массированный обстрел Донецка, поражен ремонтный пункт ВСУ в Славянске

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
ДНР
С начала суток украинские войска вели массированный обстрел Донецка, обстреляв сразу несколько районов города, а также открывали огонь по Макеевке, Гольмовскому, Минеральному, Яковлевке и Никольскому. В Никольском в результате удара получило повреждение здание в центре. В Донецке зафиксированы несколько прямых попаданий в жилые дома.
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что с начала эскалации (17 февраля 2022 года) по сегодняшний день украинские вооруженные формирования 15 497 раз открывали огонь по территории ДНР. В результате этих атак погибли 4 438 гражданских лиц: 661 человек — на территории в границах до начала спецоперации, 3 777 — на освобожденной территории. Среди погибших 132 ребенка. Кроме того, 4 092 человека получили ранения, включая 259 детей.
Министерство обороны РФ в ходе брифинга сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и скопления техники ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 7 боевых бронемашин, 6 пикапов и 5 гаубиц. В районе Славянска поражен пункт ремонта техники ВСУ.
В ведомстве подтвердили факт освобождения населенного пункта Красная Гора под Бахмутом отрядами ЧВК «Вагнер». О взятии поселка стало известно накануне, предприниматель Евгений Пригожин подчеркивал, что операция проводилась исключительно силами «музыкантов».
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» вошли в еще один район Бахмута — Буденовка на юго-западе города. По информации военкора Александра Симонова, сейчас «музыканты» продвигаются по территории Мариупольского кладбища.
ЛНР
Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщило, что за прошедшую неделю было зафиксировано 6 обстрелов территории ЛНР со стороны украинских формирований. В ходе атак ВСУ применяли артиллерийские орудия, реактивную систему залпового огня HIMARS и тактический ракетный комплекс «Точка-У». В результате обстрелов погиб мирный житель, еще 8 человек получили ранения. Разрушены и повреждены 15 домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Минобороны России сообщило, что в течение суток были поражены позиции и места скопления техники ВСУ в районах Новоселовского, Червоной Дибровы, Червонопоповки, Кузьмино и Стельмаховки. Средствами противовоздушной обороны уничтожены украинские беспилотники и снаряды РСЗО HIMARS в районах Кременной, Червонопоповки, Жовтневого и Голиково.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за прошедшие 2 суток ВСУ не раз предпринимали попытки контратаковать российские подразделения на Лиманском направлении. В результате боев противник не сумел прорвать оборону союзных сил и, потеряв до батальона, был вынужден отступить. При этом ВСУ ведут переброску живой силы и техники на Купянское направление, добавил офицер.
Он также сообщил, что российские подразделения применяют новую тактику на линии соприкосновения, продвигаясь небольшими темпами и постепенно занимая более выгодные рубежи.
Строители в 2022 году восстановили в ЛНР порядка 1,9 тысячи объектов, включая 308 социально значимых. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра ЖКХ Игоря Жаркова.