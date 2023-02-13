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Экс-советник президента США Болтон в двух словах охарактеризовал Путина

Политика
Экс-советник президента США Болтон в двух словах охарактеризовал Путина

Бывшему советнику американского лидера по национальной безопасности Джону Болтону хватило двух слов, чтобы охарактеризовать главу российского государства Владимира Путина.

По словам экс-чиновника, Путин является политиком, который четко понимает особенности своего государства и его роль на международной арене. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с ведущими Youtube-каналу Public Broadcasting Service.

«Владимир Путин это жесткий и хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», — заявил Болтон.

Ранее президент России сказал, что Москва нацелена на прекращение боевых действий на украинской земле. Об этом говорится в материале Национальной службы новостей.
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