Экс-советник президента США Болтон в двух словах охарактеризовал Путина

Бывшему советнику американского лидера по национальной безопасности Джону Болтону хватило двух слов, чтобы охарактеризовать главу российского государства Владимира Путина.
По словам экс-чиновника, Путин является политиком, который четко понимает особенности своего государства и его роль на международной арене. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с ведущими Youtube-каналу Public Broadcasting Service.
«Владимир Путин это жесткий и хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», — заявил Болтон.
Ранее президент России сказал, что Москва нацелена на прекращение боевых действий на украинской земле. Об этом говорится в материале Национальной службы новостей.