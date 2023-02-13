США вербуют наемников с целью совершения терактов на территории России

Надо полагать, что попытки массовой вербовки американской стороной джихадистов для последующего использования их на Украине в роли «пушечного мяса», потерпели фиаско. Боевики были совсем не прочь по уже отработанному до СВО алгоритму перебираться из Сирии на Украину, а оттуда – в Европу и «далее везде». Но вот погибать под российскими снарядами, пулями и ракетами на украинском ТВД члены ИГ совершенно не горели желанием. Как говорится, «спасибо, не надо, мы этого в Сирии наелись!» Осознав данный нюанс, американские силовики решили перенацелить курируемых ими джихадистов на организацию того самого «террор-наступления» на Россию, благо такой формат использования боевиков не требовал задействования их сотнями и тысячами. Собственно, эту «переквалификацию» рекрутируемых американцами джихадистов из потенциальной пехоты ВСУ в 100%-ных террористов, и зафиксировало сегодняшнее сообщение пресс-бюро СВР.