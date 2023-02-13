США вербуют наемников с целью совершения терактов на территории России

На Западе забыли о том, что террористы имеют привычку «кусать руку, которая их кормит»
США вербуют наемников-джихадистов с целью совершения терактов на территории России. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Многие отечественные СМИ восприняли эту новость как сенсацию. Меж тем информация о задействовании в рамках украинского кризиса структур «Исламского государства»✱ (запрещенная в РФ организация) для организации терактов на территории России просачивалась в общий доступ уже достаточно давно. Причем, первой ступила на скользкую дорожку «дружбы с джихадистами» против России не американская, а украинская сторона.
«Хизбы» и Украина
Началась эта эпопея еще до Евромайдана, когда при попустительстве Киева среди крымских татар начали действовать эмиссары так называемой «международной панисламистской политической партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»✱ (запрещенная в РФ организация), по сути, являвшейся исламистской международной террористической организацией.
Масштабному внедрению «хизбов» в среду крымских татар также в немалой степени поспособствовала негласная помощь Турции, рассматривающей Крым как пусть и утраченную, но, «исторически», по-прежнему, «свою» территорию. Кроме того, к становлению «Хизб ут-Тахрир» на полуострове немало усилий приложил тесно связанный с турецкими кураторами «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенная в РФ организация).
Экстремистские идеи «хизбов» среди крымско-татарского населения полуострова быстро набирали популярность, численность неофитов стремительно росла. Активисты «Хизб ут-Тахрир» вовлекали в свои ряды крымско-татарскую молодежь, создавали закрытые исламистские сообщества и устанавливали контроль над мечетями, продвигая на должности имамов своих ставленников. Согласно отнюдь не полным данным украинских спецслужб, в 2012-2013 годах в Крыму насчитывалось уже порядка 10 тысяч «хизбов», часть из которых даже успела скататься в джихадистские «командировки» в Сирию.
Несмотря на свой явно экстремистский характер, группировка «Хизб ут-Тахрир» в Крыму благоденствовала вплоть до самого момента воссоединения полуострова с Россией.
Меж тем, в России «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической организацией и запрещена решением Верховного Суда РФ еще 14 февраля 2003 года. Поэтому, когда в 2014-м Крым «вернулся в родную гавань», верхушка местных «хизбов», равно как и их «коллеги» из «Меджлиса», в панике бежали на Украину. Часть беглецов осела в Херсонской области, подключившись к «блокадам» Крыма и гражданской войне в Донбассе. Часть убыла «от греха подальше» на Львовщину, а другие устроились в Одессе, мигом оценив, какие широкие возможности для серых схем и нелегальных операций открывает одесская специальная экономическая зона порто-франко.
Замечу, что к этому моменту Одессу лет десять уже обживали члены «Хизб ут-Тахрир», сбежавшие после 2003 года из России. Так что украинская «жемчужина у моря» в 2014-м являлась для радикальных исламистов местом уже вполне насиженным.
Тех же «хизбов», что решили в 2014 году остаться в Крыму и уйти в подполье, стали активно «вычесывать» сотрудники ФСБ РФ. Но вернемся на Украину.
Как известно, враг моего врага – мой друг. Так что нет ничего удивительного в том, что изгнанные из РФ и окопавшиеся на Украине радикальные исламисты, после событий «Крымской весны» принялись вместе с украинскими националистами активно «дружить» против России. Процессу взаимопроникновения и срастания украинских «хизбов», правосеков и иже с ними способствовала общая «крыша» в виде иностранных бенефициаров госпереворота в Киеве, покровительство со стороны правительства, СБУ и МВД «Незалежной», а также поддержка Евромайдана рядом действовавших на Украине мусульманских деятелей, симпатизировавших украинскому национализму. В качестве примера таковых можно вспомнить главу духовного управления мусульман Украины «Умма» Саида (Сергея Исмагилова), часто именуемого «муфтием Майдана».
К образовавшемуся на Украине конгломерату «хизбов» и националистов не преминули присоединиться и члены МТО «Исламское государство».
Постмайданное правительство Украины не без веских оснований подозревалось в причастности к поставкам джихадистам вооружения и боеприпасов. На Украине, не особенно скрываясь, работали вербовщики ИГ✱. Часть «хизбов» и принявших ислам украинских националистов воевала в Сирии на стороне игиловцев. Словом, дружба Украины и джихадистов цвела буйным цветом.
Два сапога – пара
Впрочем, по мере того, как Россия, начавшая в 2015-м военную операцию в Сирии, все активнее перемалывала на Ближнем Востоке формирования ИГ, желание отправиться в очередную джихадистскую «командировку» у обживших Украину радикальных исламистов становилось все меньше. Вскоре произошел показательный разворот. Вместо отправки новобранцев в Сирию, украинские джихадисты стали принимать у себя «возвращенцев» с Ближнего Востока.
После освобождения сирийскими войсками при помощи ВКС РФ Алеппо, ручеек пробирающихся из Сирии на Украину неудачливых строителей «всемирного халифата» превратился в настоящий поток.
Пользуясь продолжающейся деградацией украинской государственности, нарастающим хаосом на Украине и прорехами в местном миграционном законодательстве, джихадисты имели неплохие шансы на «Незалежной» легализоваться. Ну, а после этого, с «чистыми» документами – спасибо «безвизу»! – двинуть через западный кордон на Запад.
Естественно, что после Евромайдана украинская сторона не раз пыталась использовать джихадистов для организации, мягко говоря, недружественных актов на территории России. В первую очередь к таким операциям привлекались присягнувшие на верность ИГ боевики с гражданством РФ, сбежавшие от российского правосудия на Украину. Однако изрядно поднаторевшие в борьбе с разнокалиберными МТО и бандподпольем, российские спецслужбы достаточно удачно срывали подобные «инициативы» своих украинских «коллег». Свидетельством тому становились лаконичные сообщения Центра общественных связей ФСБ.
Вот, например, типичная выдержка из сводки 2018 года: «9 сентября на территории Смоленской области задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич 1988 года рождения, уроженец Республики Дагестан, член запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора»✱✱ (запрещенная в РФ организация) планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики».
Важно понимать, что выродившись, по сути, в международную террористическую организацию, киевский режим не испытывал никаких нравственных терзаний относительно своего «сотрудничества» с членами ИГ. Возникшую при этом ситуацию лучше всего можно было охарактеризовать известным русским выражением «два сапога — пара».
Впрочем, устроить масштабную террористическую кампанию против РФ с задействованием джихадистов Киеву так и не удалось. Тогда, после начала СВО, организацией «террор-наступления» на Россию занялись люди с куда большими возможностями, чем украинцы – американцы, о тесных связях которых с ИГ за последние 10 лет не писал только ленивый.
Судя по всему, первоначально этот американский «стартап» ориентировался не столько на организацию в РФ терактов силами джихадистов, сколько на использование последних в роли «пушечного мяса» на украинском ТВД. Об этом свидетельствует информация, приданная огласке нашей Службой внешней разведки 17 мая 2022 года.
«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Не далее как в апреле с.г. при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы «Эт-Танф», расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию», — сообщило тогда пресс-бюро СВР.
По информации СВР, указанная военная база и ее окрестности давно превратились в своего рода террористический «хаб», где одновременно проводилась «переподготовка» до 500 лояльных Вашингтону джихадистов. Приоритет при этом отдавался выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды нацеливались главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ как в Сирии, так и на Украине. Тренировочный «курс» в «Эт-Танфе» включал обучение боевиков применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, а также передовых средств связи и наблюдения.
Из пехоты в террористы
Надо полагать, что попытки массовой вербовки американской стороной джихадистов для последующего использования их на Украине в роли «пушечного мяса», потерпели фиаско. Боевики были совсем не прочь по уже отработанному до СВО алгоритму перебираться из Сирии на Украину, а оттуда – в Европу и «далее везде». Но вот погибать под российскими снарядами, пулями и ракетами на украинском ТВД члены ИГ совершенно не горели желанием. Как говорится, «спасибо, не надо, мы этого в Сирии наелись!» Осознав данный нюанс, американские силовики решили перенацелить курируемых ими джихадистов на организацию того самого «террор-наступления» на Россию, благо такой формат использования боевиков не требовал задействования их сотнями и тысячами. Собственно, эту «переквалификацию» рекрутируемых американцами джихадистов из потенциальной пехоты ВСУ в 100%-ных террористов, и зафиксировало сегодняшнее сообщение пресс-бюро СВР.
«По поступающим в Службу внешней разведки Российской Федерации заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой»✱ (запрещенная в РФ организация), для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.
В январе с.г. было отобрано 60 таких террористов, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. В настоящее время они проходят курс ускоренной подготовки на американской базе "Эт-Танф" в Сирии. Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии», — объявила СВР 13 февраля.
В СВР отметили, что заброска боевиков в составе малых групп на территорию России и государств СНГ предполагается уже в ближайшее время. Перед джихадистами будут поставлены задачи по подготовке и осуществлению терактов против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил. По замыслу американцев, соответствующую работу боевики будут вести во взаимодействии с подпольными ячейками международных тергруппировок, в том числе уже знакомой нам «Хизб ут-Тахрир».
«Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях. Такие действия ставят Вашингтон в один ряд с крупнейшими международными тергруппировками», — резюмировали в пресс-бюро СВР.
Привычка «кусать руку»
Что по поводу всего вышенаписанного хочется сказать.
Первое – Вашингтон, по-прежнему надеясь нанести Москве стратегическое поражение на украинском ТВД, а также «задушить» нашу страну санкциями, решил дополнить эти действия еще и попыткой дестабилизации внутреннего положения в России посредством терактов, осуществляемых джихадистами. Фактически речь идет о намерении Запада реанимировать то бандподполье, которое российские силовики успешно нейтрализовали на Северном Кавказе в 2009-2017 годах.
Второе – российские спецслужбы имеют обширный опыт борьбы с терроризмом. Однако это ни в коем случае не означает, что к озвученной сегодня СВР информации следует относиться шапкозакидательски. Напротив, акции иностранных кураторов, направленные на организацию «террор-наступления» против России, должны вызывать максимально оперативную реакцию со стороны отечественных силовиков.
Третье — исходя из сегодняшнего сообщения пресс-бюро СВР, можно предположить, что российские спецслужбы, прекрасно осознающие степень опасности, исходящей от рекрутированных американцами джихадистов, готовы к адекватным действиям по нейтрализации террористической угрозы.
Четвертое – потакание террористам и стремление использовать их деятельность в своих интересах, зачастую приводит к тому, что террористы начинают действовать против своих кураторов и их союзников. Так, например, молча потакавшие «играм» Вашингтона с ИГ европейцы впоследствии не раз становились жертвами терактов, совершаемых джихадистами, а сами американцы, «вскормившие» когда-то Усаму бен Ладена, «доигрались» после этого до трагических событий 11 сентября 2001 года. Помнят ли на Западе о том, что террористы имеют привычку «кусать руку, которая их кормит»? Судя по сегодняшнему сообщению пресс-бюро СВР – уже нет.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
- ✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация