Эксперты SuperJob рассказали, о чем чаще всего шутят на работе

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос, в котором приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения страны. Целью исследования было установит, что чаще всего является мишенью для шуток в офисах и на предприятиях.
В ходе опроса выяснилось, что шутки на бытовую тему или о детях чаще присущи женщинам. Мужчины предпочитают шутить на темы взаимоотношений полов и политики, сообщает сетевое издание «Ставропольский репортер».
39% респондентов на работе шутят о... работе. Предметом их юмора обычно являются профессиональные обязанности сотрудников, взаимоотношения с клиентами и партнерами. 3% опрошенных хохмят на тему зарплаты и денег, 2% осмеливаются шутить о начальстве и коллегах. У 10% опрошенных основная тема для шуток на работе - отношения между мужчинами и женщинами. Каждый четвертый сообщил, что для них нет запретных тем для шуток.