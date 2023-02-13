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Эксперты SuperJob рассказали, о чем чаще всего шутят на работе

Общество

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос, в котором приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения страны. Целью исследования было установит, что чаще всего является мишенью для шуток в офисах и на предприятиях.

Эксперты SuperJob рассказали, о чем чаще всего шутят на работе

В ходе опроса выяснилось, что шутки на бытовую тему или о детях чаще присущи женщинам. Мужчины предпочитают шутить на темы взаимоотношений полов и политики, сообщает сетевое издание «Ставропольский репортер».

39% респондентов на работе шутят о... работе. Предметом их юмора обычно являются профессиональные обязанности сотрудников, взаимоотношения с клиентами и партнерами. 3% опрошенных хохмят на тему зарплаты и денег, 2% осмеливаются шутить о начальстве и коллегах. У 10% опрошенных основная тема для шуток на работе - отношения между мужчинами и женщинами. Каждый четвертый сообщил, что для них нет запретных тем для шуток.
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