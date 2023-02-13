Эксперты SuperJob рассказали, о чем чаще всего шутят на работе

39% респондентов на работе шутят о... работе. Предметом их юмора обычно являются профессиональные обязанности сотрудников, взаимоотношения с клиентами и партнерами. 3% опрошенных хохмят на тему зарплаты и денег, 2% осмеливаются шутить о начальстве и коллегах. У 10% опрошенных основная тема для шуток на работе - отношения между мужчинами и женщинами. Каждый четвертый сообщил, что для них нет запретных тем для шуток.